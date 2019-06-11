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Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde incelendi

Dinar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar Belediye Başkan Vekili Veli Özcan tarafından yerinde incelendi.


Yapılan çalışmalar kapsamında Bülücalan yolundaki su deposunun yolunu düzeltme çalışması, Atatürk mahallesi ilaçlama çalışmaları ve Mezbahane yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Vekili Veli Özcan, çalışmaların son derece hummalı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Özcan, “Belediye Başkanımız Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde belirtmiş olduğu projelerin çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede mezbahanemizi açarak, Dinar'ımızın kasap esnaflarının dışarıya olan bağlılığını bitireceğiz. Bunun dışında mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledik. Halkımız son derece çalışmalarımızdan memnun. Allah'ın izniyle Dinar'ımıza en iyi, en güzel hizmetleri kazandıracağız” dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk ise, Belediye Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya'nın takip ve kontrolünde Dinar'ın tüm mahalle, sokak ve caddelerinde ilaçlama çalışması yapıldığını belirterek; “Gece ve gündüz iki kategoride yapılan çalışmalarda gündüzleri ekipler tarafından besihane ve çöp bidonları başta olmak üzere su kanalları, nehir kanalları bölgesi ve uygun görülen alanlarda sinek, larva ve bakterilere karşı ilaçlama yapılıyor. Geceleri ise ilçenin tüm mahalle ve sokaklarında sineklere karşı püskürtmeli makine ile ilaçlama çalışmalarımız başladı” dedi.

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