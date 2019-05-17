Veysel Eroğlu Şuhut Vakfı'nın iftarına katıldı

Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Şuhut Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen iftar programında, Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi hafızları tarafından okunan Kur'an tilaveti ilgiyle dinlendi. Programın ardından Şuhut Vakfı ve protokol üyeleri tarafından Şuhut Vakfı'na gönül veren ve katkı bulunmuş iş adamlarına plaket takdim edildi.

İftar programına Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut Vakfı Başkanı Mustafa Uysal, kurum amirleri, hafız ve hafizeler katıldı.