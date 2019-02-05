Voleybol İl Temsilciliğinden Başkan Çoban'a ziyaret

Voleybol Afyonkarahisar İl Temsilcisi Savaş Aslan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda, Voleybol İl Temsilcisi Savaş Aslan, temsilcilik yöneticileriyle birlikte Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Çoban'ın görev yaptığı iki dönemde kentin spor alanında çok büyük ilerleme kaydettiğini belirten Voleybol İl Temsilcisi Savaş Aslan, bu dönemde spor kulüplerine ve spor tesislerine çok önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Aslan, tüm katkılarından dolayı Başkan Çoban'a teşekkür şilti takdim etti.