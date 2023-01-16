Voleybol Küçük Kızlar Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Voleybol Küçük Kızlar Müsabakalarında Sülün Balı Mübahat Açıkgözoğlu Ortaokulu birinci oldu.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalar tamamlandı. Tınaztepe spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren takımlar, düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı. 18 takımın katıldığı küçük kızlar voleybol müsabakalarında; Sülün Balı Mübahat Açıkgözoğlu Ortaokulu birinci, İscehisar Fatih Ortaokulu ikinci, Çay Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü, Bayraktepe Ortaokulu ise dördüncü oldu. Şampiyon olan takım, grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Karşılaşmaları yerinde takip eden İl Müdürü Kasapoğlu: “Hamd olsun ki Okul Sporları'nda her branşta olduğu gibi voleybol branşında da okullarımızdan yoğun talep oldu. Afyonkarahisar spor alanında kendisini gün geçtikçe ilerletiyor. Bugün Voleybol küçük kızlar müsabakalarını takip ettik. Küçük öğrencilerimizin spora bu denli hevesli olması bizi heyecanlandırıyor. Şampiyon olan takım inşallah grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edecek. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Maçların neticelenmesiyle birlikte düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları; İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.