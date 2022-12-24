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Voleybol turnuvası heyecan dolu maçlar ile devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kamu kurumları çalışanları arasında başlayan voleybol turnuvası heyecan dolu maçlar ile devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamu kurumları çalışanları arasında başlayan voleybol turnuvası heyecan dolu maçlar ile devam ediyor.


Heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı Kaymakamlık Voleybol Turnuvasını seyretmeye gelen çok sayıda taraftar, tribünlerde takımlarını desteklerken renkli görüntüler sergiliyor. Kaymakam Osman Bilici'de tribünlerden maçları seyrederek takımları desteklemeyi ihmal etmedi.


Emirdağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

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