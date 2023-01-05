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Voleybol turnuvasının kazananı belli oldu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası ‘Voleybol Turnuvası’ gerçekleştirilen final maçı ile son erdi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası ‘Voleybol Turnuvası' gerçekleştirilen final maçı ile son erdi.


Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Voleybol Turnuvasına' 11 takım katıldı. Ada-Paşa ile Sağlık Spor arasında yapılan karşılaşma ile başlayan turnuva yapılan maçların ardından sona erdi. Turnuvanın final maçını ise Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Takım şampiyonluk kupasını Kaymakam Osman Bilici'nin elinden aldı.

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