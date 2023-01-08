Voleybol turnuvasının şampiyonu Rüya Takımı

Turnuvada ipi Rüya Takımı göğüsleyerek şampiyon olurken, Rüya takımın sporcusu Mihriban Ayhan kazandığı kupayı doğum günü olan kızı Asya Nehir Ayhan armağan etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı sağlamak, spor branşlarının bilinirliğini artırmak, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırma amacıyla "Evinin Sultanları" projesi hayata geçirildi. İlginin bir hayli fazla olduğu müsabakalar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda oynandı.

ŞAMPİYONLARIN ÖDÜLLERİNİ MÜDÜR KASAPOĞLU TAKDİM ETTİ

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Ödül törenine katılan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törende bir konuşma yapan Kasapoğlu, “Sporun yaşı yoktur sizin sporu sevmeniz ve burada bulunmanız çocuklarınıza iyi birer örnek oluyor. Sizler talep ettiğiniz sürece Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz de sizlerin yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz '' dedi. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür eden Kasapoğlu, voleybolun sultanlarına katılım belgelerini takdim etti.

ŞAMPİYON RÜYA TAKIMI

4'erli iki grup üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda Merve Gündoğar, Mine Yalavaç Şaban ve Ebru Yabuzoğlu'ndan oluşan Alfa takımı üçüncü, Hatice Gül Demiralp, Betül Sert ve Pınar Kızık'tan oluşan Bhs İkinci, Sevgi Anıkaydın, Betül Atacan ve Mihriban Ayhan'dan oluşan Rüya takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

KAZANDIĞI KUPAYI KIZINA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ETTİ

Turnuvada anneleri sayesinde spor salonuyla tanışan küçük çocukların spor yaparken ki mutluluğu turnuvaya renk kattı. Şampiyon olan Rüya takımın sporcusu Mihriban Ayhan kazandığı kupayı doğum günü olan kızı Asya Nehir Ayhan armağan etti. Kızının doğum gününün kendisine şans getirdiğini söyleyen Mihriban Ayhan çifte sevinç yaşadı.

Öte yandan İl Müdürü Kasapoğlu turnuvanın gerçekleşmesinde sponsor olan firma yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.