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Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü, fotokapana yakalanan yaban hayvanlarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde sulak alanlardaki geyik, ceylan ve yaban domuzları yer alıyor.


DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, yurt genelinde fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde tilki, geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlarda banyo yapmaları ve su içmeleri ile birlikte yiyecek aradıkları gözleniyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler büyük ilgi görürken, görüntülerde hayvanların sakinlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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