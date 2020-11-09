Yaban hayatı karakolla korunacak

Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkında yaban hayatın korunması için yapılan karakol binasının inşaatı devam ediyor.

5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından biri olan Akdağ Tabiat Parkında karakol binası ve Akdağ Yaban Hayatı Eğitim Merkezinde Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu ve Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdilkadir Sevinç tarafından kontroller yapıldı. Karakol binasının yapılması ile özellikle kaçak avlanmanın önüne geçilirken yaban hayatının güvenliği ve kontrolleri daha fazla arttırılmış olacak.