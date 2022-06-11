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Yaban hayatı konulu eğitim kampı sona erdi

Genç Veteriner Hekimler Derneği ve Doğanın Dili Derneği’nin birlikte düzenledikleri yaban hayatı konulu eğitim kampı sona erdi.

Genç Veteriner Hekimler Derneği ve Doğanın Dili Derneği'nin birlikte düzenledikleri yaban hayatı konulu eğitim kampı sona erdi.


4-5 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yaban hayatı konulu eğitim kampı düzenledi. Kampa farklı illerden 80 veteriner fakültesi öğrencisi katılım gösterdi. Doğa ile iç içe eğitimlerini alan öğrenciler bungalovlarda ve çadırlarda konakladı. Eğitim kampı boyunca katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de birbirinden değerli konukların eğitim konuşmaları ve sunumlarıyla bilgiye doydu.


Akdağ Yaban Hayatı Eğitim Kampı'nı değerlendiren Doğanın Dili Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Hesna KANDIR, yaban hayatı veteriner


hekimliğine olan ilginin ülkemizde artarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kandır, “Son yıllarda yaban hayatı veteriner hekimliğine olan ilgi ülkemizde de artarak devam ediyor. Ne yazık ki yaban hayvanlarının insan baskısından gördüğü zararı bir nebze de olsa telafi edebilmek de ancak bilinçli veteriner hekimler yetiştirmemizle mümkün olabilir ve bizler genç hekimlerin yaban hayatına olan ilgisinden memnunuz” dedi.


Kamp sonunda katılımcılara katılım belgeleri ve eğitimcilere plaketleri takdim edildi.

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