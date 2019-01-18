Yaban hayvanları için yemleme çalışması sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında doğal ortamda yaşamlarını sürdüren, geyik, yılkı atları ve domuz gibi yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yem bırakıldı.

Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında olduğu gibi Emirdağ ilçesindeki yaban hayvanları ve il merkezinde yaşayan hayvanlar için de yemleme çalışmaları yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı içerisinde ve çevresinde bulunan yaban hayvanları için 300 kilogram yem 20 adet ot balyası doğaya bırakılmıştır. Arazide yapılan gözlemlerde geyik, yılkı atları, domuz gibi birçok yaban hayvanının yemlerden beslendiği görülmüştür.

Emirdağ ilçesinde yılki atları için 50 balya saman yemleme için muhtelif mıntıkalara bırakılmıştır.

Ayrıca Afyonkarahisar il merkezinde sokak hayvanları için 400 kilogram kedi ve köpek maması ve 150 kilogram kuş yemi dağıtımı ve yemleme yapılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca ağır geçen kış günlerinde hayvanlar için yemleme çalışması gerçekleştirmek üzere bölge müdürlüğüne bağlı tüm illerde ekiplerin yaban hayatı için çalışma yaptığı ifade edildi.