Yaban hayvanları ile sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin zor geçen kış şartlarında hayvanların özellikle yiyecek bulmakta çok zorlandıklarını kaydederek, "İlçemizde yaşayan tüm canlılar bizim sorumluluğumuzda. Pandemi ve kış koşulları dolayısıyla hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu süreçte ilçemizin farklı noktalarına yiyecek bırakıyoruz. İlçe merkezinde de hayvanların kolayca ulaşabileceği alanlar oluşturduk. İscehisar Belediyesi olarak uygulamamız tüm yıl boyunca devam edecek. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız” dedi.