Yaban hayvanlarına 1 tonluk yem desteği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, çetin kış şartları dolayısıyla beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri son günlerde şiddetini artıran soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yaban hayvanları için Sandıklı-Şuhut yolu üzerinde bin 880 rakımlı Çakmak Tepe'ye yem bıraktı. Sandıklı Belediyesinin araç desteği sağladığı çalışmada ilçede başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 1 tonun üzerinde buğday ve yulaftan oluşan yem ile 25 adet saman balyası, tepedeki 5 ayrı noktaya bırakıldı. Çalışma kapsamında kapalı yollara aldırış etmeden en tepeye çıkan hayvanseverler, yem çalışması kapsamında kar nedeni ile zaman zaman yolda kaldı. Dernek üyeleri, tüm zorluklara rağmen araçları ittirerek saplanan kardan çıkartıp çalışmalarını tamamladı.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, “Dernek olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmasını elimizden geldiğince her yıl yapmaya çalışıyoruz. Yaban hayvanlarının kış şartlarında bir nebze de olsa yardıma ihtiyacı var. Bizler de dernek üyeleri olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. 25 kadar balya 1 tonun üzerinde buğday ve tahıldan oluşan yem bıraktık“dedi.

Araç temininde bulunan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz ise “Faaliyetimizi Sandıklı Süs Tavuğu Derneği olarak yapıyoruz. Belediyenin de araç katkıları da var bu noktada. Bulunduğumuz alanda yılkı atları mevcut. Aynı zamanda tavşan, keklik, tilki ve domuzlar bulunmakta. Tabi bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağı köylere kadar inebiliyorlar. Bu çalışmamız ile bunları da engellemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.