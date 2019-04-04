Yabancı plakalı araçta 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'da emniyet ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramalarda 175 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, toplam 175 şişe gümrük kaçağı viski ve votka ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.