Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu iki şahıs arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Olayın ardından cep telefonunu satarak kaçmak isteyen cinayet zanlısı ise polisin sıkı takibi sonrası Denizli'de yakalandı.

Olay, Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Ibrahım M., ile Baz Mohammad B., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Baz Mohammad B., yanındaki bıçakla, Ibrahım M.'yi karnından 3 defa bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ibrahım M., olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cinayet zanlısının Baz Muhammet B., olduğunu belirledi. Baz Muhammet B.'nin önce Çay ilçesine gittiğini ve burada cep telefonunu satarak plakası belirlenen özel araçla İzmir'e hareket ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Güzergah üzerinde durdurulan araç içerisindeki şüpheli Baz Muhammet B., gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.