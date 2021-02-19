İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu araçta kilo 37 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan ve içerisinde abancı uyruklu şahısların bulunduğu iki otomobilin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan ve içerisinde abancı uyruklu şahısların bulunduğu iki otomobilin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler otomobillerin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçlardaki I.T, K.I, M.T. ve M.G., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.