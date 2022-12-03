Yakınları cinayet zanlılarını bakın nasıl ‘teskin' etti

Afyonkarahisar'da 36 yaşındaki adamı boynundan bıçaklayarak öldüren iki zanlı adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevkleri esnasında polis geniş güvenlik önlemi alırken, şahısların yakınları ise adliye bahçesinin dışından şüphelilere ‘kafanı örtme (eğme) Serkan' diye bağırdı.

Kente merkezi Kadınana Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Engin Taş ile aralarında çıkan tartışmada şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen, Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında geniş güvenlik önlemi alarak adliye bahçesine bir süre giriş ve çıkışları yasakladı. Şüphelilerin polis aracından indikleri esnada ise adliye bahçesine girişlerine izin verilmeyen yakınları ise dışarıdan zanlılara hitaben ‘kafanı örtme (eğme) Serkan' diye bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüphelilerin gazetecilerin 'cinayeti neden işlediniz?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.