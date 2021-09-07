Yalçın öğretmenlerin sorunlarını dinledi

Yalçın, Ataköy İlkokulu, Ataköy Ortaokulu, Kocatepe İlkokulu ve Kocatepe Ortaokulu'nu ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan çalışmalar hakkında okul müdürlerimizden bilgi aldı. Okullara yaptığı ziyaretler esnasında okul müdürlerinden Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler, öğrenci sayısı, okulun fiziksel durumu ve okul güvenliği hakkında bilgi alan Yalçın daha sonra sınıfları ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilerimizin heyecanına ortak olup öğrencilerimize Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlere hep birlikte riayet etmemiz gerektiğini söyledi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Yalçın, eğitimcilerin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretler sırasında yaptığı açıklamalarında okullardaki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek varsa sorun ya da ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.