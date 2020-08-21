Yalçın: “Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli kahkahalarını duymak için can atıyoruz”

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, öğrencileri çok özlediklerini kaydetti.

Yalçın, okullarda hijyen çalışmalarını yerinde inceleyerek okul müdürlerinden bilgi aldı. Yalçın, sırasıyla Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selçuklu İlkokulu, Asım Kocabıyık Anaokulu, TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmangazi Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli kahkahalarını duymak için sabırsızlandıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, “Öğrencilerimizin sağlığını önemsiyor ve önceliğimizin toplum sağlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize okullarında sağlıklı eğitim öğretim ortamı hazırlamak için elimizden gelenin fazlasını okul yöneticileri ve personellerimizle yapacağız. Öğrencilerimizi çok özledik ve öğrencilerimizin sınıflarını, sıralarını ve tüm ihtiyaçlarını tamamlamak için çalışıyoruz. Bir an önce koridorlarda, okul bahçelerinde öğrencilerimizin neşeli kahkahalarını duymak için can atıyoruz. Öğrencilerimizin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bize destek vereceğine eminim. Eğitim, öğretim yılı hazırlık çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.