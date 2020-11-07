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Yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki adamın evine pencereden giren itfaiye ve polis ekipleri yaşlı adamın cesedini buldu.

Afyonkarahisar'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki adamın evine pencereden giren itfaiye ve polis ekipleri yaşlı adamın cesedini buldu.


Afyonkarahisar'da 80 yaşındaki İsmet Yiğit isimli yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları durumu İl Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına bildirdi. Yaşlı adamın Nazmi Saatçi mahallesindeki adresine giden polis ekipleri, bir süre zile bastıktan sonra kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin de yardımıyla evin penceresinden içeri girdi.


80 yaşındaki İsmet Yiğit'in cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, bölgeye olay yeri inceleme ekibi istedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu tek başına yaşayan İsmet Yiğit'in yaşlılığa bağlı doğal yollarla hayatını kaybettiğini tespit etti.


Evinde ölü olarak bulunun Yiğit, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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