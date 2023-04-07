Yamaçtan kopan kaya parçaları büyük korkuya neden oldu

Afyonkarahisar'da yamaçtan kopan kaya parçaları yerleşim yeri yakınına düştü. Bir evin kayaların altında kalmasının önüne istinat duvarı geçerken, köylüler büyük korku yaşadı.

Olay, Bolvadin ilçesi Dipevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin yakınına düştü. Bir evin kayaların altında kalmasının önüne istinat duvarı geçerken, köylüler büyük korku yaşadı. Köy sakinlerinden Süleyman Altındağ, kayaçtaki aşınmanın birkaç ay önce meydana geldiğini ifade ederek, “Daha önce bu kaya çatlaktı, biz muhtarımızla birlikte kaymakamlığa dilekçe verdik. Dilekçeden sonra inceleme başlatıldı. İş makineleri gelmedi, aradan birkaç gün geçtikten sonra kaya bu şekilde yere düştü. Biz ev sakinleri olarak kopan kaya parçalarının kaldırılmasını istiyoruz. Çok şükür olayda ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

Öte yandan, kopan kaya parçalarının ortaya çıkardığı görüntü ise görenleri ürküttü.