Yanan aracın sürücüsü canını son anda kurtardı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobil sürücüsü son anda yaptığı hamle ile canını zor kurtardı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dumlupınar mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Güner idaresindeki 42 AIA 037 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkıp, alevler yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören sürücü Güner ise otomobili durdurup hemen kendisini dışarı attı. Güner ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayın ardından yol bir üzere trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan sürücü Güner, aracın bir anda alev aldığını ifade ederek, canını ise son anda kurtardığını ifade etti.

Yangının ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, vatandaşların cep telefonları ile çektikleri yangın anında ise araçtan yoğun bir şekilde duman çıkmasına rağmen bazı vatandaşların uyarılara riayet etmeyerek ısrarla yoldan geçmeye çalıştıkları gözlendi.

Öte yandan, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.