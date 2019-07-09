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Yangın söndürme ekiplerini arı soktu

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları süren yangın sırasında kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları süren yangın sırasında kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı.


Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan yangında 2 buçuk hektar ormanlık alan zarar görürken, yangında çevrede bulanan kovanlardan çıkan arılar yangın söndürme ekiplerine zor anlar yaşattı. Bazı yangın söndürme personelini arıların soktuğu öğrenilirken, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

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