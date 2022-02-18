İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangından etkilenen kadını 2. kattan 112 ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da bir binada bacadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadını 112 ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Fakıpaşa Mahallesi'nde bir binanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın 2. katında bulunan bir kadın dumandan etkilendi. Fadime Demirtaş isimli kadını 112 ekipleri kurtararak ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.