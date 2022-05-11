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Yaralı bulunan arı şahini AKÜREM'de tedavi altına alındı

Sosyal medyada yaralı bulunan arı şahini paylaşımını gören Doğa Koruma ve Milli Parkalar 5.

Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralı arı şahinini bulunduğu yerden alarak tedavisi için AKÜREM'e teslim etti.


Doğa Koruma ve Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yaralı arı şahini paylaşımı gördü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nden yaralı şahini alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti. Yaralı arı şahininin durumunun iyi olduğu açıklanırken tedavisinin de devam ettiği belirtildi.

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