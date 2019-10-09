İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı halde bulduğu kekliği doğa koruma müdürlüğüne teslim etti

Afyonkarahisar’da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Afyonkarahisar'da duyarlı bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.


Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Enver Çinkilinç, aracı ile seyir halindeyken yaralı bir kekliğe rastladı. Kekliğin bir sahibinin olabileceğini düşünen Çinkilinç, ilk olarak sosyal medya platformunda sahibini bulmak için duyuruda bulundu. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne başvuran Çinkilinç, yaralı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan'a teslim etti. Yaralı keklik, burada bir süre tedavi altına tutulacak.


Alğan, Enver Çinkilinç'e duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.