Yaralı halde bulunan Mısır Akbabası 4 aylık tedavisinin ardından doğaya salındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan Mısır Akbabası, AKÜREM'de gördüğü yaklaşık 4 aylık tedavi sonrası Akdağ eteklerinde doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, bu akbaba türünün Türkiye'nin en küçük akbaba türlerinden birisi olduğunu belirtti. Türkiye'de kendini gösteren 4 akbaba türünden birisinin de Mısır Akbabası olduğunu belirten Kandır, “Doğaya saldığımız bu akbaba geçtiğimiz nisan ayında merkezimize yavruluktan henüz çıkmış şekilde oldukça genç olarak geldi. Rengi daha koyuydu. Bitkinlikle geldi ve birkaç yerinde de kırıklar vardı. Nisan ayından bu yana kendisinin bakım ve tedavilerini tamamladık. Artık daha erişkin hale geldi. Doğaya dönmeye hazır. Mısır Akbabaları nisan ayında ülkemize gelir ve ağustos ve eylül ayları içerisinde de kışlamak için Afrika'ya geri dönerler. Ülkemizin bazı bölgelerinde üreme alanları mevcuttur üremek için ülkemize gelirler” dedi.

Akbabaların doğal alanlarında eko sisteme katkı sağladığını belirten Kandır, akbabaların ekosistemdeki leşleri tükettiklerini belirtti.

Akdağ eteklerine tel kafes içerisinde getirilen Mısır Akbaba görevli ekiplerce doğaya salındı.