Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan sincap ve şahin tedavi altına alındı.

Kent merkezinde yaralı bir sincap bulan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaralı sincabı vatandaşlardan teslim aldı. Aynı saatlerde bir başka ihbar ise Güney İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan geldi. Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timi Güney beldesinde yaralı bir kuş bulunduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine Güney'e giden ekipler yaralı kuşu jandarmadan teslim alırken, yapılan incelemede kuşun Bayağı Şahin cinsi olduğu belirlendi. Yaralı hayvanları ekipler tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.