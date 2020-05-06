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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kırsal alanda bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırsal alanda bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.


Tarlasına giden Hüseyin Değirmen tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada Veteriner Hekim Hüseyin Altınok tarafından muayenesi yapılan şahininin kanadının kırık olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından kızıl şahin tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi. Ekiplerde yaralı şahini Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü. Şahin buradaki tedavisinin ardından tekrar yaşam alanına bırakılacak.

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