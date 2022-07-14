Yaralı leylek için itfaiye ve köylüler seferber oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ayağı kırılan leyleği kurtarmak için itfaiye ekipleri ve köylüler seferber oldu.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde esnaflık yapan Yusuf Çelenk köy meydanındaki yuvasında ayağından yaralı bir şekilde bulunan leyleği görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen ekipler olay yerine gelerek ayağından yaralanan leyleği itfaiye merdiveni ile yuvasından aldı. Ardından leylek tedavi altına alınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.