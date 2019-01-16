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Yaralıları kurtarmaya çalışan polise otomobil çarptı

Afyonkarahisar’da kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtarmaya çalışan polise, başka bir otomobil çarptı.

Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtarmaya çalışan polise, başka bir otomobil çarptı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağında akşam saatlerinde karayolunun buzlanması nedeniyle 09 CAY 12 plakalı otomobil kayarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. O sırada 40 AK 536 plakalı araç yine buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yaralıları kurtarmaya çalışan bir polis memuruna çarptı.


Kazada yaralanan polis memuru ve diğer 2 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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