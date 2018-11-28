Yardım isteme bahanesiyle 25 bin lirayı alarak kaçtı

Afyonkarahisar'da yardım isteme bahanesiyle hastaneden çıkan bir adama yaklaşıp poşet içerisindeki 25 bin lirayı alarak kaçan kadın, polisin yol uygulaması sırasında yakalandı.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre özel bir hastanede muayene olan O.M. isimli adama yardım isteme bahanesiyle yanına yaklaşan Z.B., poşet içerisindeki 25 bin lirasını aldı. Şüpheli, kendisini bekleyen eşi V.B. ile hastane yakınlarında bekleyen araçlarına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Müştekinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Bu sırada, yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekibi, Afyonkarahisar- Uşak yolu 28. kilometresinde aracı durdurdu. Aracın durdurulduğu yere intikal eden asayiş ekipleri, şahıslarla yapılan görüşmede müştekiden almış olduğu içerisinde para olan poşeti polisleri görünce camdan attığını söylemesi üzerine ekipler şahsın gösterdiği yerde yaptıkları araştırmada poşet içerisinde 24 bin 820 TL para buldu. Şüpheliler araçları ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek, kapkaç olayı ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.