Yargıtay üyeleri Frig Vadisi'ne hayran kaldı

Yıl sonu değerlendirme toplantısını Afyonkarahisar'da gerçekleştiren Yargıtay üyeleri son yıllarda adından sıkça söz ettiren tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

2021 yılı değerlendirme toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen Yargıtay üyeleri toplantı sonrası Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ı sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi'nin gezdi. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen ve Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği projeler ile tarihi tekrar kazandırılan Ayazini köyünü gezen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet vadiye hayran kaldı.