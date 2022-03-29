Yarılı halde bulunan leylek ve atmaca tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan leylek ve atmaca tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Yaban hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (AKUREM) teslim edildi.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları tedavi edilmeye devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yaralı leylek ve atmaca tedavileri yapılmak üzere AKUREM'e teslim edildi. Rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacağı bildirilirken, duyarlı vatandaşlara ise teşekkür edildi.