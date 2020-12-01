Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 7 katlı devasa un fabrikası binası ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi sahipleri tarafından yıkıldı. Koca fabrika kolon çökertme yöntemi ile saniyeler içinde yerle bir oldu.

Sandıklı-Hocalar karayolu üzerindeki yarım asırlık Çiğiltepe Un Fabrikası için sahipleri tarafından ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım işlemi için fabrika ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak bir süre fabrika çevresine girişlere izin verilmedi. Ardından mühendisler tarafından hazırlanan yıkım planı çerçevesinde 50 yıllık bina kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında ise güvenlik güçleri tarafından anonslar yapılarak bölgeye yaklaşılmasının önüne geçildi. Kontrollü bir şekilde yapılan yıkım çalışması sonra yarım asırlık koca fabrika sadece 10 saniye içerisinde yerle bir oldu. Yıkım anında ortaya çıkan toz bulutu ise uzun süre dağılmadı. Yıkımın ardından bölgede har fiyat çalışması başlatıldı. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.