Yarışlı Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları bitti

Başkan Bozkurt, konuyla alakalı açıklamalarında, “İlçemizin bir çok cadde ve sokağında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve doğalgaz çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte hemen yol çalışmalarımıza başladık. Bu nedenle yoğun olarak kullanılan caddelerimiz de sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt, bu kapsamda Yarışlı Caddesi üzerinde halkımızın da yoğun talebi bulunan sıcak asfalt çalışmamızı gerçekleştirdik. Yarışlı caddesinde sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Bozkurt, “Yenilenen yolumuzun, mahalle sakinlerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin” dedi.