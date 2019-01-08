Yaşamını yitiren öğrenci anısına kan bağışında bulundular

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri, Aralık ayında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 3'üncü sınıf öğrencisi Sebiha Bagatur'un anısına Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Okul girişinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyası gün boyu devam etti. Velilerin de ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, kan bağışına destek olmak ve Aralık ayında hayatını kaybeden öğrencilerinin anısına kan bağışında bulunmak istediklerini belirterek "Bilindiği gibi kış aylarında kan verme oranı düşüyor. Kan verme insanın kendi beden sağlığı iyi gelen bir durumdur. Aynı zamanda zor durumda olan hastalarında ihtiyacını giderir. Biz okulumuzda bir ay önce vefat eden öğrencimiz Sebiha Bagatur'un anısını yaşatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirmek istedik. Şu an itibariyle 180 gönüllü kan bağışçımız var. Katılımımız oldukça yüksek. Bu şekilde inşallah faydalı olmayı düşünüyoruz. Öğlene kadar bağışımız gayet iyiydi akşama kadar bağışımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Müdür Yardımcısı Basri Aksu da kan bağışını herkesin yapması gerektiğini söyledi. Aksu; “Biz öğretmenler olarak kanımızı armağan edelim. Öğrencilerimize bu sosyal sorumluğu öğretelim, sevdirelim, alışkanlığı kazandıralım istiyoruz” dedi.

“Öğrencilerimize örnek olsun”

Kızılay Kan Merkezi'nde görevli ekip doktoru İsa Özcan Karakaya da kan bağışının sağlıklı bir kişiye hiçbir şekilde zararının olmayacağını söyledi. Doktor Karakaya şöyle devam etti:

“Bugün Atatürk İlkokulunda kan bağış kampanyasına müdahil olmuş bulunmaktayız. Öğrencilerimize bir farkındalık olması adına kan bağış işlemini gerçekleştiriyoruz. İleride onların da düzenli bir kan bağışçısı olması adına onlara da örnek olmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız kan verdiklerinde halsiz ve yorgun düşeceklerini düşünüyorlar. Böyle bir durum kesinlikle yok. O gün içerisinde beslenmelerini tam olarak tamamladıklarında hiçbir şekilde zarar görmezler. Tüm Afyonkarahisar halkını kan bağışı için şubelerimize bekliyoruz.”