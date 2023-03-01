Yaşanabilecek afetlere karşı yapılacaklar masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'da İl Afet Risk Azaltma İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yaşanabilecek afetlere karşı yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kriz Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘İl Afet Risk Azaltma İzleme ve Değerlendirme' toplantısına başkanlık yaptı. Vali Yiğitbaşı, toplantıda AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'ın sunumunu dinleyerek yaşanabilecek afet durumunda alınacak tedbirler ve risk yönetimine yönelik ilgili birimlere talimat verdi.