Yaşlı çift cinayetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra cesetleri bulunan çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan kardeş ve aile üyeleri adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında çifti öldürdüğü iddia edilen ağabey de bulunuyor.

Olay, 26 Eylül'de Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi. Ardından bölgede çobanlık yapan bir kişinin, köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sulama rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. İnceleme sırasında, çiftin tüfekle vurulmuş cesetleri bulundu.

Soruları yanıtsız bıraktı

Olayın ardından Bünyamin A., eşi Nazire A., Kadir A., eşi Huriye A. ile Ramazan A. ve Fatma A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Nazire A.'nın, yaşlı çifti Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi yani kocası Bünyamin A.'nın öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin akşam saatlerinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Öte yandan, şahıslardan cinayeti itiraf eden Nazire A., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.