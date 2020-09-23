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Yaşlı çift evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yanındaki yapılara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.


Olay, Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Altıntaş'a ait kerpiç evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken bir taraftan da evin içinde kalan ve dumandan etkilenen Bilal ve Şerife Nur Altıntaş çiftini çıkardı. Yaşlı çift olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansları ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesi söndürüldü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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