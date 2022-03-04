Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde Kaymakam Ömer Tekeş'in talimatları doğrultusunda kar yağışı sonrası ilçe merkez ve köylerde ki yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma başta olmak üzere kamu personelleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Tekeş'in talimatları doğrultusunda kaymakamlık, belediye, jandarma ve polislerden oluşan kamu personellerinden oluşan ekipler yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve köylerdeki yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretteler de vatandaşların ekmek başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderildi.

Kaymakam Tekeş ilçede buna benzer çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini bildirdi.