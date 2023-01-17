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Yayaların karıştığı kazaların önlenmesi için harekete geçildi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısı yayaların karıştığı kazaların önüne geçilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısı yayaların karıştığı kazaların önüne geçilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.


Toplantı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü yetkilileri ile birlikte karayolları bölge şefliği temsilcileri de katıldı. Toplantıda kentin güvenlik ve asayiş konuları ele alınırken, aynı zamanda son günlerde gündeme gelen yayaların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi noktasında yapılacak çalışmalar görüşüldü. Fikir alışverişinin ardından toplantı, Vali Yiğitbaşı'nın ele alınacak önlemler konusunda ilgili kurumlara talimat vermesinin ardından sona erdi.

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