Yaylada ayağı kırılan yaşlı kadının imdadına 112 yetişti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaylaya kekik toplamaya giden yaşlı kadının ayağı kırılınca imdadına 112 ekipleri yetişti. Yürüyerek kadına ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa sedye ile taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Sandıklı ilçesi Akın köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Hatice Altın sabah saatlerinde evinden çıkarak yaylaya kekik toplamaya gitti. Kekik topladığı sırada düşen ve bir daha kalkamayan yaşlı kadın durumu 112 ekiplerine bildirdi. Hatice Altın'ın bulunduğu alana gelen 112 ekipleri 1 kilometre yürüyerek yaralıya ulaştı. İlk müdahaleyi yapan ekipler ayağı kırılan yaşlı kadını köylülerinde yardımıyla 1 kilometre ötedeki ambulansa taşıdılar. Altın, ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hatice Altın, kendisine yardımda bulunan 112 ekiplerine ve köylülere teşekkür ettiği.