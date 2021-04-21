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Yaylada çıkan yangında 2 ağıl kül oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Akgöl yaylasında çıkan yangında 2 ağıl yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akgöl yaylasında çıkan yangında 2 ağıl yanarak kullanılamaz hale geldi. Ağılların yangın esnasında boş olması olası facianın önüne geçerken, yangın köylüler tarafından söndürüldü.


Olay, Bolvadin'in Karayokuş köyü yakınlarında bulunan Akgöl yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla çevresinden dumanlar çıktığını gören Karayokuş köyü sakinleri ağılların olduğu kısımdan çıkan dumanı fark edince hemen yangına müdahale etti. Köylüler kovalar ile su taşıyarak yangını yaklaşık 1 saatin sonunda söndürdü. Yangın esnasında ağıllarda koyun ve keçilerin olmaması ise olası facianın önüne geçti. Ağılların nasıl yandığı ise jandarma tarafından araştırılıyor.

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