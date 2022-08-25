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Yaz Kur'an Kursları sona erdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Sağlam Yaz Kur’an Kursu’nda kapanış programı düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Sağlam Yaz Kur'an Kursu'nda kapanış programı düzenlendi.


Velilerin desteğiyle hazırlanan programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın açış konuşmalarıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Programın sonunda Müftü Kazancı tarafından öğrencilere Yaz Kur'an Kursuna Katılım Belgeleri takdim edildi.

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