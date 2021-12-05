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Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

Afyonkarahisarlı yazar Rabia Burhan, 3’üncü kitabı "Bir Gecelik Gelin Çiçeği" ile okurlarıyla buluştu.

Afyonkarahisarlı yazar Rabia Burhan, 3'üncü kitabı "Bir Gecelik Gelin Çiçeği" ile okurlarıyla buluştu.


Afyonkarahisar'da bulunan bir alışveriş merkezinde imza günü düzenleyen Rabia Burhan, 3'üncü kitabı 'Bir Gecelik Gelin Çiçeği' ile kitapseverlerle buluştu. Yazarın imza gününe okurları yoğun ilgi gösterdi. Yazar Rabia Burhan imza gününde yaptığı açıklamada, "İki kitabımdan sonra bir hikaye kitabım var. Şu anda memleketim Afyonkarahisar'dayım ve beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime ve okuyucularıma çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra daha güzel projelere imza atarız" dedi.

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