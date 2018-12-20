Yazılım ve Ekonomi İlişkisi paneli yapıldı

Sabri Bektöre konferans salonunda gerçekleştirilen panele; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Yazılım ve Ekonomi Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. A. Kadir Gülsen, Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, İşadamı Melih Yurter ve Kavak AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kavak ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Yazılım katma değeri en yüksek alan

Panelin açış konuşmasını gerçekleştiren Yazılım ve Ekonomi Kulübü Başkanı Ömer Can Tezcan, yazılım ve ekonomi topluluğu olarak yazılım konusunda farkındalık oluşturmak ve ekonomiye entegre katma değeri yüksek ürünler sağlamak istediklerini ifade etti. Tezcan, “Türkiye'nin genç nüfusunun fazlalığını düşünerek toplumdan soyut olan vatandaşların üretime katılmasını arzu ettik. Üretim maliyetlerinin en az olduğu ürün yazılım sektörüdür. Bununla beraber katma değer açısından ise en yüksek sektör olduğunu görüyoruz yazılımın. Küreselleşen dünyada ülkeler, sanayilerin yanında bir uygulama yapmak istiyorlar. Türk Hava Yolları dünyada 120-130 ülkeye sefer düzenliyor. Bunun yanında bizlerle aynı yaştaki 4 tane genç yan yana geldi ve Pokemon GO diye bir oyun çıkardılar ve Türk Hava Yolları'nın değerinin 4 katı daha değerli bir ürün ortaya çıkarmış oldular. Bizler de bu hedefte yürümek için bir araya geldik” diye konuştu.

En iyi sermaye gençler

Yazılım ve Ekonomi Kulübü Akademik Danışman Öğr. Gör. A. Kadir Gülsen ise, öğrencilere derslerin dışında da bir şeyler öğretme arzusu içerisinde olduklarını ve Yazılım ve Ekonomi Kulübünü bu amaçla kurduklarını dile getirdi. Gülsen, “Bizler toplum olarak Osmanlı'dan itibaren şimdiye kadar birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdık. Dördüncü sanayi devrimi olan içinde bulunduğumuz çağda bir aktör olabilmek için de böyle bir etkinliğin ortaya çıkarılması gerektiğini düşündük. Üretim faktörleri açısından baktığımız zaman Türkiye'de emek faktörünün ciddi anlamda bol olduğunu ancak sermaye faktöründe bir kıtlık olduğunu fark ettik. Türkiye sermaye açısından maalesef iyi bir birikim yapamamış bir ülke. Bu anlamda bu zafiyetimizi görerek, beşeri sermayemiz olan gençlerimizin farkına vararak böyle bir etkinliğin içerisine girdik” dedi.

Öğrencilerin hayal etmesi gerektiğinin altını çizen Gülsen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yazılım konusunu ön plana çıkarmamızın temel gerekçesi genç nüfusumuzun diğer ülkelere göre ciddi anlamda fazla olması. Fransa'da, Rusya'da ya da Almanya'da nüfus anlamında ciddi sıkıntılar var ancak Türkiye'de genç nüfus yüzümüzü güldürüyor. Hayal ve gerçek arasında temel fark eylemdir. Dolayısıyla biz de ekibimizle birikmiş genç nüfusumuzla, bu enerjimizle eyleme geçmek istedik. Hayal ve gerçek arasındaki farkı ortaya çıkarmak istedik. Hizmet sektörünü bir tık öne çıkarmak ve bu konudaki farkındalığı ortaya çıkarmak istedik. Bu sürecin meyvelerinin çok verimli olacağını düşünüyorum. Beklentim çok yüksek, çünkü bu anlamda enerjimiz var. Arkamızda 3,5 milyon genç insan var. Bizler bu öğrencilerimiz ile geleceğimize yön vereceğimiz.”

Açış konuşmalarının ardından iş adamı Melih Yurter tarafından “Yazılımın Önemi ve Yazılım İle Ekonomi Arasındaki İlişki”, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu tarafından “C++ Kullanımı ve Yazılımdan Nasıl Faydalanılır?” ve Kavak AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kavak tarafından ise “Yapay Zekâ ve Çeşitlilik Konularında Geleceği Değerlendirme” konulu sunumlar yapıldı.