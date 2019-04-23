Yeni açılan okulda ilk 23 Nisan heyecanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki okullarda çeşitli programlar düzenlendi. Afyonkarahisar'da bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayan Mevlana İlk ve Ortaokulu'nda ilk kez öğrencilerin sergiledi gösteriler büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu ve Ortaokulu tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Osman Yacan tarafından yapıldı. Okul Müdürü Yacan, Türkiye Büyük Büyük millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplanan öğrencilerin bayramını kutladı.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, gösteriler düzenlendi. Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler öğrenci velileri tarafından ayakta alkışlandı. 2. sınıf öğrencilerinin ellerinde Türk Bayrakları ile sergiledi Anadolu Ateşi gösterisi ise büyük beğeni topladı.