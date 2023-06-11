Yeni atölyeler açıldı

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu'nun yeni hizmet binası içerisinde oluşturulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi.

Emirdağ ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu'nun yeni hizmet binası içerisinde oluşturulan akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal pek çok atölye ve etkinlik alanı; Kaymakam Osman Bilici ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.