Yeni güneş enerji santralinin ilk adımları atıldı

İller Bankası teknik ekibi ve Afyonkarahisar Belediyesi teknik ekibi, içme suyu arıtma tesisi, belediye hizmet binaları ve pazaryerleri çatılarında yerinde yapmış oldukları incelemeler sonuçunda mevcut güneş eneri sistemi kapasitenin 3-4 kat artırılması yönünde fikir birliğine vardı. Yeni yapılacak olan güneş enerjisi santrali sayesinde, fosil kaynaklı enerji üretim ve tüketiminden açığa çıkan CO2, SOx ve NOx gibi emisyon gazları ile bu gazların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanacak.